Noris: Ostajem fokusiran samo na sebe, šampionat može brzo da se promeni

“Mnogo sam se trudio, bila je ovo neverovatna trka i lepo je pobediti u Brazilu.

Sjajna je staza i neverovatni navijači. Ovo je bilo za jednog od mojih mentora Žila (De Ferana – bivšeg brazilskog vozača, preminuo krajem 2023. godine), koji je mnogo značio za moj razvoj prethodnih godina, pa je ova pobeda za njega. Siguran sam da bi bio veoma ponosan na sve ovo”, rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Noris je svojom 11. pobedom u karijeri, a sedmom u aktuelnoj sezoni, došao do 390. boda u generalnom plasmanu, dok je njegov timski kolega