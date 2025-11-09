Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu: Zatvorena birališta, Priština i Prizren u centru pažnje

BBC News pre 27 minuta

EPA

Drugi krug lokalnih izbora u 18 opština na Kosovu završen je u nedelju uveče bez većih incidenata.

Birališta su zatvorena u 19 sati, a prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije (CIK), glasalo je 32,8 odsto birača – odnosno glasala građana od ukupno 1.316.672 upisana u birački spisak.

U prvom krugu izbora održanom 12. oktobra, dvadeset opština je dobilo nove gradonačelnike, a izlaznost je bila

Krešnik Radonjići, predsednik CIK-a, izjavio je da je proces glasanja protekao „mirno i bez nepravilnosti koje bi ugrozile integritet izbora“.

On je dodao da će preliminarni rezultati biti objavljeni uskoro, dok istovremeno počinje rok od 48 sati tokom kojeg nezadovoljne strane mogu podneti žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

Izborna trka drugom krugu se smatra testom snage stranaka na lokalnom nivou, ali i pokazateljem budućih trendova na centralnoj političkoj sceni, ocenjuje novinska agencija Beta.

Drugi krug izbora održan je u Prištini, Prizrenu, Peći, Juniku, Dragašu, Đakovici, Kačaniku, Kosovu Polju, Južnoj Mitrovici, Orahovcu, Suvoj Reci, Gnjilanu, Vitini, Vučitrnu, Obiliću, Klini, Mamuši i Klokotu.

Pokret Samoopredeljenje (PS) imao je najveći broj kandidata u drugom krugu, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista.

U Prištini su se u drugom krugu takmičili Perparim Rama iz Demokratskog saveza Kosova (DSK) i Hajrula Čeku iz pokreta Samoopredeljenje (PS), kojem pripada i premijer Aljbin Kurti.

U prvom krugu razlika između dvojice kandidata iznosila je svega 0,5 odsto u korist Rame.

Rama je aktuelni gradonačelnik Prištine, grada koji vodi od decembra 2021. Čeku je u Kurtijevoj vladi bio miinistar kulture, omladine i sporta.

Priština, kao najveća opština na Kosovu, ima i ekonomski i politički značaj, pa se pobeda tamo pretvara u stratešku prednost za svaku stranku.

Pored Prištine, najznačajnija bitka za glasove vodi se u Prizrenu, gde snage odmeravaju suočavaju Šaćir Totaj iz Demokratske partije Kosova (PDK) i Artan Abraši iz LVV-a.

U prvom krugu veći broj glasovao dobio je Totaj.

Gradonačelnika će birati i glasači u Južnoj Mitrovici, a opcije su im Faton Pecija iz PKS-a i Arijana Tahirija iz DPK-a. U Severnoj Mitrovici, gradu sa većinskim srpskim stanovništvom, na vlast se još u prvom krugu vratila Srpska lista, organizacija koja ima podršku zvaničnog Beograda.

Srpska lista je u prvom krugu lokalnih izbora osvojila vlast i u još šest opština sa srpskom većinom - Zubinom Potoku, Zvečanu, Štrpcu, Partešu, Ranilugu i Klokotu, saopštila je Centralna izborna komisija u Prištini.

Od sredina sa većinskim srpskim stanovništvom samo je u Klokotu održan drugi krug, u kojem će biti kandidat Srpske liste Božidar Dejanović i kandidat Srpske Narodne sloge Srećko Spasić.

Spasić se u međuvremenu pridružio Srpskoj listi.

Sedamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

