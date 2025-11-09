Autoprevoznik Jaćimović i njegov sin stupaju u štrajk glađu

Beta pre 56 minuta

Autoprevoznik Milomir Jaćimović i njegov sin stupiće sutra u štrajk glađu zbog kazni koje su mu napisane tokom prethodnih skupova podrške studentima i Dijani Hrka, izjavio je on za N1.

"Nemam više drugog izbora, autobusi su mi uzeti, kazne su mi ispisane milionske. Oni su mene ubili, mrtav sam, ja nisam (društvo sa ograničenom odgovornošću) i garantujem nepokretnom i pokretnom imovinom. Ja i kad bih prodao sve, pitanje je da li bih imao da platim sve kazne koji su mi ispisane", kazao je Jaćimović na skupu podrške koji su mu organizovali Novosađani.

Jaćimović je za N1 dodao i da mu je teško što će u štrajk glađu stupiti i njegov sin.

"Ne mogu dete svoje da odgovorim, zajedno će sa mnom da štrajkuje. Šta će da bude, videćemo. Idemo do kraja i nema odustajanja", poručio je Jaćimović.

Prevoznik kaže da ima dva zahteva: da mu se vrate autobusi i da se ponište kazne koje su mu, kako kaže, bespravno pisane.

(Beta, 09.11.2025)

