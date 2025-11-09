NOVOSAĐANI: Studentkinja Jelena Radić otpevala je uvodni solo pesme "Cveta trešnja u planini" na komemoraciji 1. novembra

Nema duše ovdašnje koja 1. novembra 2024. godine nije utihnula od tuge, kada je čula za stradanje 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici.

Zgusnuta kao najtamnija zimska magla, ta tuga se osećala i godinu dana kasnije, na jednogodišnjem pomenu žrtvama, u danu isto onako sunčanom kao što je bio dan u kojem su stradali Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Anja, Stefan, Sanja, Vasko, Goranka, dva Vukašina, Mileva i Đuro. Nepregledno mnogo sveta bilo je u Novom Sadu, u danu pomena žrtvama. Šesnaest minuta čemerne tišine odzvanjalo je do nebesa, a kada se grčkim stradalištem ispred