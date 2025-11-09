Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a pružili podršku Dijani Hrki

Ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, u vreme Dnevnika 2, okupili su se glumci i radnici u kulturi koji su pročitali tekst o štrajku glađu Dijane Hrke, za koji tvrde da su poslali Radio-televiziji Srbije da se pročita uživo u programu i da nisu dobili odgovor, te su ga pročitali ispred zgrade, piše N1.

Tekst je novinarima pred zgradom RTS-a u ime glumaca i radnika u kulturi pročitao glumac Marko Grabež. „Dijana Hrka već osam dana štrajkuje glađu do ispunjenja sledećih zahteva: da budu saslušani i pritvoreni svi osumnjičeni za pad nadstrešnice, da se oslobode svi studenti koji su pritvoreni i da se uklone optužbe protiv njih i da Aleksandar Vučić raspiše vanredne izbore. Štrajk glađu je poslednji oblik protesta, kada su svi drugi načini iscrpljeni. Štrajk glađu je