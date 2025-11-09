Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a pružili podršku Dijani Hrki

Nedeljnik pre 1 dan
Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a pružili podršku Dijani Hrki

Ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, u vreme Dnevnika 2, okupili su se glumci i radnici u kulturi koji su pročitali tekst o štrajku glađu Dijane Hrke, za koji tvrde da su poslali Radio-televiziji Srbije da se pročita uživo u programu i da nisu dobili odgovor, te su ga pročitali ispred zgrade, piše N1.

Tekst je novinarima pred zgradom RTS-a u ime glumaca i radnika u kulturi pročitao glumac Marko Grabež. „Dijana Hrka već osam dana štrajkuje glađu do ispunjenja sledećih zahteva: da budu saslušani i pritvoreni svi osumnjičeni za pad nadstrešnice, da se oslobode svi studenti koji su pritvoreni i da se uklone optužbe protiv njih i da Aleksandar Vučić raspiše vanredne izbore. Štrajk glađu je poslednji oblik protesta, kada su svi drugi načini iscrpljeni. Štrajk glađu je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

NOVOSAĐANI: Studentkinja Jelena Radić otpevala je uvodni solo pesme "Cveta trešnja u planini" na komemoraciji 1. novembra

NOVOSAĐANI: Studentkinja Jelena Radić otpevala je uvodni solo pesme "Cveta trešnja u planini" na komemoraciji 1. novembra

Moj Novi Sad pre 1 dan
Protest podrške prevozniku Jaćimoviću: Studenti i građani blokiraju MAS i raskrsnicu kod železničke stanice

Protest podrške prevozniku Jaćimoviću: Studenti i građani blokiraju MAS i raskrsnicu kod železničke stanice

NoviSad.com pre 1 dan
Autoprevoznik Jaćimović i njegov sin stupaju u štrajk glađu

Autoprevoznik Jaćimović i njegov sin stupaju u štrajk glađu

Glas Zaječara pre 1 dan
U Novom Sadu skup podrške autoprevozniku Jaćimoviću koji je najavio štrajk glađu

U Novom Sadu skup podrške autoprevozniku Jaćimoviću koji je najavio štrajk glađu

Slobodna Evropa pre 1 dan
Skup podrške autoprevozniku Jaćimoviću u Novom Sadu

Skup podrške autoprevozniku Jaćimoviću u Novom Sadu

RTV pre 5 sati
Glumci za Dijanu: Šta se dešava sa telom u štrajku glađu, dan po dan

Glumci za Dijanu: Šta se dešava sa telom u štrajku glađu, dan po dan

Vreme pre 5 sati
Glumci se okupili ispred RTS u znak podrške Dijani Hrka

Glumci se okupili ispred RTS u znak podrške Dijani Hrka

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSVanredni izboriŠtrajk glađuIzboriDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za ponedeljak, 10. novembar: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

Vremenska prognoza za ponedeljak, 10. novembar: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

Beta pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Martin Luter

Vremeplov: Rođen Martin Luter

RTV pre 2 sata
Seks kao državni neprijatelj

Seks kao državni neprijatelj

Radar pre 2 sata
„Utisak nedelje“: Priča o snajperistima je predsednikova inverzija stvarnosti, vodeći tužioci JTOK su ti koji su ugroženi…

„Utisak nedelje“: Priča o snajperistima je predsednikova inverzija stvarnosti, vodeći tužioci JTOK su ti koji su ugroženi

Danas pre 3 sata
Đurđević Stamenkovski: Srbi prvi podigli barjak protiv fašizma, a poslednji bi od njega odstupili

Đurđević Stamenkovski: Srbi prvi podigli barjak protiv fašizma, a poslednji bi od njega odstupili

Danas pre 4 sati