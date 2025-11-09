Grobari mogu biti zadovoljni: Evo kako izgleda tabela Superlige pred reprezentativnu pauzu!

Partizan lider, Zvezda ima utakmicu manje! Superliga Srbije je otišla na poslednju reprezentativnu pauzu u 2025. godini, a jesenji deo prvenstva zaokružen je duelima večnih rivala koji su, očekivano, zauzeli prva dva mesta na tabeli i vode u borbi za naslov prvaka države.

I dok Crvena zvezda balansira između obaveza u Evropi i domaćeg prvenstva, Partizanove “bebe” maksimalno koriste taj ritam — mladi tim iz Humske zadržao je lidersku poziciju i pokazao da je ozbiljan kandidat za titulu. U meču 15. kola, crno-beli su bez prisustva publike savladali Novi Pazar (2:0) i tako došli do nove pobede, kojom su otišli na dva boda prednosti u odnosu na najbližeg rivala. Ipak, Zvezda ima utakmicu manje, pošto će odloženi duel 6. kola protiv
