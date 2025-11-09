Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 2 sata
Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Crno-bele je posle odlične akcije u vođstvo doveo Ognjen Ugrešić u 33. minutu.

Konačan rezultat postavio je Bibars Natho u 76. minutu. Partizan je utakmicu u Humskoj igrao bez publike, pošto je klub kažnjen zbog incidenata navijača na utakmici sa Vojvodinom, koja je odigrana 4. oktobra. Partizan na prvom mestu Super lige Srbije ima 37 bodova, dva više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu. Novi Pazar na petoj poziciji ima 22 boda. Posle reprezentativne pauze Partizan uz prisustvo gledalaca dočekuje Železničar iz Pančeva,
