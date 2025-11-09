Partizan dobio (ne)očekivano pojačanje! Jovanović: ''Mnogo mi je drago zbog njega“

Sportske.net pre 11 minuta  |  Sportske.net
Partizan dobio (ne)očekivano pojačanje! Jovanović: ''Mnogo mi je drago zbog njega“

Posle prve izjave za TV Arena sport, gde je izneo svoje očekivanje da će uprava Partizana uskoro imenovati novog trenera, vršilac dužnosti šefa struke Partizana Marko Jovanović je održao i improvizovanu pres konferenciju na stadionu u Humskoj.

Njegov tim je večeras savladao ekipu Novog Pazara sa 2:0, golovima Ugrešića i Natha, a pažnju je privukao i 18-godišnji Nigerijac Mohamed Abdulmalik koji je debitovao u dresu Partizana i zaslužio pohvale Jovanovića posle meča. ''Mislim da smo danas dobili levog beka za budućnost. Abdulmalik je bio sjajan, ofanzivno i defanzivno. Uhvatili su ga grčevi jer dugo nije igrao, zato je zamenjen. Mnogo mi je drago zbog njega“, objasnio je Jovanović. Partizan će tokom
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 1 sat
Partizan – Novi Pazar 2:0

Partizan – Novi Pazar 2:0

RTV Novi Pazar pre 1 sat
„Bićemo tu da pomognemo na najbolji mogući način“: Da li je ovim Jovanović najavio novog trenera Partizana?!

„Bićemo tu da pomognemo na najbolji mogući način“: Da li je ovim Jovanović najavio novog trenera Partizana?!

Hot sport pre 1 sat
Jovanović: Niko nije očekivao da ćemo biti prvi u novembru

Jovanović: Niko nije očekivao da ćemo biti prvi u novembru

Sportski žurnal pre 41 minuta
Ovako sad izgleda tabela SL: Partizan lider, TSC u zoni ispadanja

Ovako sad izgleda tabela SL: Partizan lider, TSC u zoni ispadanja

Sport klub pre 57 minuta
Novi Pazar pružio snažan otpor, ali Partizan slavio 2:0 u Humskoj

Novi Pazar pružio snažan otpor, ali Partizan slavio 2:0 u Humskoj

Sandžak haber pre 37 minuta
"Ni najzagriženiji partizanovci nas nisu videli na vrhu": Marko Jovanović ostavlja novom treneru lidera tabele

"Ni najzagriženiji partizanovci nas nisu videli na vrhu": Marko Jovanović ostavlja novom treneru lidera tabele

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanNovi PazarMarko Jovanović

Regioni, najnovije vesti »

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Novi magazin pre 7 minuta
Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

Više desetina Čačana protestovalo u znak podrške svešteniku lučanske crkve

N1 Info pre 11 minuta
Šahisti Borca omladinski prvaci centralne Srbije

Šahisti Borca omladinski prvaci centralne Srbije

Ozon press pre 37 minuta
Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Partizan pobedio Novi Pazar u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 1 sat
Partizan – Novi Pazar 2:0

Partizan – Novi Pazar 2:0

RTV Novi Pazar pre 1 sat