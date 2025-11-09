Partizan dobio (ne)očekivano pojačanje! Jovanović: ''Mnogo mi je drago zbog njega“

Posle prve izjave za TV Arena sport, gde je izneo svoje očekivanje da će uprava Partizana uskoro imenovati novog trenera, vršilac dužnosti šefa struke Partizana Marko Jovanović je održao i improvizovanu pres konferenciju na stadionu u Humskoj.

Njegov tim je večeras savladao ekipu Novog Pazara sa 2:0, golovima Ugrešića i Natha, a pažnju je privukao i 18-godišnji Nigerijac Mohamed Abdulmalik koji je debitovao u dresu Partizana i zaslužio pohvale Jovanovića posle meča. ''Mislim da smo danas dobili levog beka za budućnost. Abdulmalik je bio sjajan, ofanzivno i defanzivno. Uhvatili su ga grčevi jer dugo nije igrao, zato je zamenjen. Mnogo mi je drago zbog njega“, objasnio je Jovanović. Partizan će tokom