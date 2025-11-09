Milojević nakon Zvezdine pobede upozorio: „Ne znam zbog čega se ovo dešava“

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je posle pobede nad Spartakom da će stručni štab morati detaljno da analizira razloge padova u igri. „Utakmica je pomalo ličila na onu iz Novog Sada.

Moramo da vidimo zbog čega se to događa, da li je u pitanju nonšalantnost ili pogrešne odluke u pojedinim trenucima. Nedopustivo je da protivnik kod rezultata 1:0 ima stopostotnu šansu, to ne sme da se dešava“, rekao je Milojević. Zvezda je na gostujućem terenu u Subotici pobedila Spartak 3:2, u 15. kolu Superlige Srbije. Milojević je dodao da su ekipi nedostajali važni igrači. „Falila su nam dva bitna fudbalera, Marko Arnautović i Nemanja Radonjić nisu bili sa