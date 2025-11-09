Snažan zemljotres pogodio Japan! Izdato hitno upozorenje na cunami! Epicentar na Pacifiku, na udaru oblast Ivate! (foto/video)

Za prefekturu Ivate u Japanuizdato je upozorenje na cunaminakon što je u nedelju uveče zabeležen zemljotres magnitude 6,7 stepeni po Rihteru, sa intenzitetom 4 po japanskoj skali potresa (šindo).

Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji, talasi visoki do 1 metar mogući su duž obale Ivatea. Zemljotres je zabeležen u 17:03 časova, a epicentar je bio kod obale. U gradu Morioka i mestu Jahaba potres je registrovan kao šindo 4. Vlasti su apelovale na stanovnike da se pridržavaju mera bezbednosti i prate dalje instrukcije u slučaju pojave cunamija. (Kurir.rs/ The Japan Times/Preneo: V.M.)