Snažan zemljotres pogodio Japan: Izdato upozorenje na cunami, evakuacija duž obale u toku

Japan je izdao upozorenje na cunami nakon što je zemljotres jačine 6,7 stepeni po Rihteru pogodio područje Tihog okeana, u blizini obale glavnog japanskog ostrva.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da se talas cunamija očekuje u roku od nekoliko minuta nakon potresa koji se dogodio u nedelju uveče, s mogućom maksimalnom visinom do jednog metra. Prema podacima Američkog geološkog instituta, epicentar zemljotresa nalazio se oko 130 kilometara istočno od grada Jamada, u prefekturi Ivate, na glavnom ostrvu Honšu, prenosi Njujork Tajms. Upozorenje na cunami predstavlja najniži nivo od tri stepena upozorenja koje izdaje