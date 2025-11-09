Snažan zemljotres pogodio severni Japan, izdato upozorenje na cunami

Serbian News Media pre 3 sata
Snažan zemljotres pogodio severni Japan, izdato upozorenje na cunami

Snažan zemljotres pogodio je danas severni Japan, usledilo je nekoliko naknadnih, saopštila je Japanska meteorološka agencija, a izdato je upozorenje na cunami.

Potres preliminarne magnitude 6,7 pogodio je kod obale prefekture Ivate na dubini od 10 kilometara pod morem, danas oko 17.00 sati po japanskom vremenu. Američki geološki institut je procenio magnitudu prvog potresa na 6,8. Za sada nema izveštaja o povređenim osobama ili šteti, niti izveštaja o nekim poremećajima u dve nuklearne centrale u toj oblasti. Agencija je izdala upozorenje na cunami duž severne obale a upozorenje je ostalo na snazi sat posle prvog potresa.
