Japan pod drhtajima Snažan potres pogodio zemlju, stiže cunami!

TOKIO: Zemljotres jačine 6,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, istočno od ostrva Honšu, na dubini od 10 kilometara. Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija, prenosi Kjodo. Očekuje se da bi obale prefekture Ivate mogao da pogodi talas od jednog metra. Građanima je savetovano da se sklone od obale. Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se nije osetio jako, iako je trajao i do čitav minut. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.