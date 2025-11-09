Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Video gol igrača koga je pozvao u reprezentaciji

Mondo pre 42 minuta  |  Mladen Šolak
Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Video gol igrača koga je pozvao u reprezentaciji

Novi selektor Srbije Veljko Paunović u nedelju uveče bio je na stadionu Partizana i gledao pobedu crno-belih protiv Novog Pazara, 2:0.

Dan pre zvaničnog početka svog mandata na klupi "orlova", on je došao u ložu i seo kraj članova rukovodstva crno-belih, predsednika Rasima Ljajića, potpredsednika kluba Milke Forcan, Predraga Mijatovića, Danka Lazovića i drugih zvanica. Paunović je ponikao u Partizanu, bio u klubu još od svoje šeste godine, 1983. i prošao omladinske kategorije sve do prvog tima, kada je kao 18-godišnjak otišao u Atletiko Madrid. U Španiji je napravio karijeru i zasnovao život, pa
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Meč sezone u Lionu, PSŽ u nadoknadi srušio Lion

(VIDEO) Meč sezone u Lionu, PSŽ u nadoknadi srušio Lion

Sport klub pre 3 minuta
Fudbal: Spartaku poništena dva gola, neizvesnost i na kraju Zvezdina pobeda

Fudbal: Spartaku poništena dva gola, neizvesnost i na kraju Zvezdina pobeda

Subotica.com pre 2 minuta
(VIDEO) Milojević nije zadovoljan: Nedopustivo!

(VIDEO) Milojević nije zadovoljan: Nedopustivo!

Sport klub pre 37 minuta
Alimpijević opisao trnovit put: "Pre dve godine goli život, sad pobeda nad Efesom"

Alimpijević opisao trnovit put: "Pre dve godine goli život, sad pobeda nad Efesom"

Sportske.net pre 18 minuta
Mile sačuvao mrežu, Roma se vratila na prvo mesto

Mile sačuvao mrežu, Roma se vratila na prvo mesto

Sportski žurnal pre 32 minuta
Suzuki i Egeštajn vodili Frajburg do pobede

Suzuki i Egeštajn vodili Frajburg do pobede

Sportski žurnal pre 12 minuta
Nezapamćena blamaža Makabija! Lazetić: ''Neću moći da spavam, jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri''

Nezapamćena blamaža Makabija! Lazetić: ''Neću moći da spavam, jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri''

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanMilka ForcanNovi PazarAtletiko MadridMadridŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Danas pre 13 minuta
Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 58 minuta
Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Kada stiže novi trener Partizana? Marko Jovanović posle meča sa Novim Pazarom

Danas pre 1 sat
Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Noris pobednik trke Formule 1 u Sao Paulu

Danas pre 1 sat
Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 3 sata