Drugi krug lokalnih izbora danas na Kosovu u 18 opština

N1 Info pre 54 minuta  |  Beta
Drugi krug lokalnih izbora biće održan danas u 18 opština na Kosovu.

Prizren, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Peć, Suva Reka, Vitina, Vučitrn i Klokot su opštine u kojima će se kandidati za predsednika suočiti u drugom krugu. Na nivou Kosova, Pokret Samoopredeljenje (PS) predvodi sa najvećim brojem kandidata u drugom krugu, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista. Srpska lista je
RTV pre 14 minuta
Novi magazin pre 48 minuta
Serbian News Media pre 24 minuta
Danas pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
N1 Info pre 54 minuta
RTV pre 14 minuta
Danas pre 14 minuta
BBC News pre 18 minuta
Danas pre 8 minuta