Drugi krug lokalnih izbora danas na Kosovu u 18 opština

Drugi krug lokalnih izbora biće održan danas u 18 opština na Kosovu.

Prizren, Đakovica, Gnjilane, Dragaš, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Južna Mitrovica, Obilić, Orahovac, Peć, Suva Reka, Vitina, Vučitrn i Klokot su opštine u kojima će se kandidati za predsednika suočiti u drugom krugu. Na nivou Kosova, Pokret Samoopredeljenje (PS) predvodi sa najvećim brojem kandidata u drugom krugu, a zatim slede Demokratski savez Kosova (DSK), Demokratska partija Kosova (DPK), Alijansa za budućnost Kosova (ABK) i Srpska lista. Srpska lista je