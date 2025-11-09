Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

N1 Info pre 18 minuta  |  Tanjug
Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju bilateralni dijalog, ali ne tako brzo kako bi se želelo, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. "U rusko-američkim odnosima postoji mnogo iritantnih stvari koje smo nasledili od prethodne američke administracije.

Biće potrebno mnogo vremena da se taj nered reši. Dolaskom nove administracije, osetili smo spremnost za nastavak dijaloga. To se dešava, ali ne tako brzo kako bismo želeli", rekao je Lavrov u intervjuu za RIA novosti. Ministar je podsetio da su predstavnici dve zemlje na proleće održali dve runde konsultacija, tokom kojih je postignut niz sporazuma za poboljšanje uslova života u diplomatskim predstavništvima. "Što se nas tiče, smatramo da je važno da u okviru ovog
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Lavrov: Teritorijalna celovitost Rusije sa Krimom, Donbasom i Novorusijom – neprikosnovena

Lavrov: Teritorijalna celovitost Rusije sa Krimom, Donbasom i Novorusijom – neprikosnovena

Vesti online pre 49 minuta
Oglasio se Lavrov: Evo šta je imao da kaže o odnosu sa SAD

Oglasio se Lavrov: Evo šta je imao da kaže o odnosu sa SAD

B92 pre 38 minuta
Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Politika pre 54 minuta
Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

RTV pre 1 sat
Teritorijalna celovitost Rusije sa Krimom, Donbasom i Novorusijom - neprikosnovena

Teritorijalna celovitost Rusije sa Krimom, Donbasom i Novorusijom - neprikosnovena

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sergej LavrovRusija

Svet, najnovije vesti »

Japan pogodio zemljotres jačine 6,8 stepeni, izdato upozorenje na cunami

Japan pogodio zemljotres jačine 6,8 stepeni, izdato upozorenje na cunami

RTV pre 8 minuta
Evakuisano skoro milion ljudi: Supertajfun Fung-vong sa vetrovima od 230 km/h stiže na Filipine

Evakuisano skoro milion ljudi: Supertajfun Fung-vong sa vetrovima od 230 km/h stiže na Filipine

Nedeljnik pre 14 minuta
Izveštaj Revizorskog suda otkriva nepoznate detalje pljačke Luvra: Muzej uložio 105 miliona evra u umetnine, a lozinka za…

Izveštaj Revizorskog suda otkriva nepoznate detalje pljačke Luvra: Muzej uložio 105 miliona evra u umetnine, a lozinka za bezbednosne kamere bila „LUVR“

Nedeljnik pre 28 minuta
Katastrofa na pomolu: Na Filipinima evakuisano skoro milion ljudi zbog jezivog tajfuna

Katastrofa na pomolu: Na Filipinima evakuisano skoro milion ljudi zbog jezivog tajfuna

Nova pre 18 minuta
Skoro milion ljudi evakuisano u Filipinima pred dolazak super tajfuna Fung-vong

Skoro milion ljudi evakuisano u Filipinima pred dolazak super tajfuna Fung-vong

N1 Info pre 8 minuta