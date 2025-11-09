Lavrov: Rusija i SAD nastavljaju bilateralni dijalog, ne tako brzo kako bi se želelo

Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju bilateralni dijalog, ali ne tako brzo kako bi se želelo, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. "U rusko-američkim odnosima postoji mnogo iritantnih stvari koje smo nasledili od prethodne američke administracije.

Biće potrebno mnogo vremena da se taj nered reši. Dolaskom nove administracije, osetili smo spremnost za nastavak dijaloga. To se dešava, ali ne tako brzo kako bismo želeli", rekao je Lavrov u intervjuu za RIA novosti. Ministar je podsetio da su predstavnici dve zemlje na proleće održali dve runde konsultacija, tokom kojih je postignut niz sporazuma za poboljšanje uslova života u diplomatskim predstavništvima. "Što se nas tiče, smatramo da je važno da u okviru ovog