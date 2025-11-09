Oblačno sa kišom, najviša dnevna temeperatura do 16 stepeni

N1 Info pre 51 minuta  |  Radmila Mitrović
Oblačno sa kišom, najviša dnevna temeperatura do 16 stepeni

Danas u prvom delu dana biće hladno, oblačno i uglavnom suvo, a posle podne i uveče očekujemo kišu.

Tokom noći i jutra došlo je do porasta vazdušnog pritiska, što je uslovilo prestanak padavina, ponegde i razvedravanje. Međutim, do kraja dana ponovo jača uticaj ciklona i donosi nam novi talas kiše. Tokom dana promenljivo oblačno sa slabom kišom samo na jugozapadu Srbije. Kasno posle podne i uveče u većem deljemo kišu, samo se na krajnjem severu zadržava suvo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 11 do 16 stepeni. Još sutra oblačno
