Katastrofa na pomolu: Na Filipinima evakuisano skoro milion ljudi zbog jezivog tajfuna

Skoro milion ljudi evakuisano je u Filipinima pred dolazak super tajfuna Fung-vong, koji izaziva jake udare vetrovova i poplave u nekim oblastima zemlje, objavile su danas tamošnje vlasti.

Do sada su evakuisane 916.863 osobe, rekao je visoki zvaničnik civilne odbrane Rafaelito Alehandro u obraćanju novinarima. Udari vetra koji mogu da dostignu i do 230 kilometara na sat očekuju se od noći od nedelje na ponedeljak. Istočni delovi Filipina već su pogođeni jakim kišama i vetrovima, rekao je zvaničnik meteorološke službe sinoć. Istočna oblast Bikol prvi je deo Filipina koji je direktno pogođen olujom jutros, dok Luzon, najnaseljeniji deo zemlje će, kako