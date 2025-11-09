Super tajfun Fung-vong stigao do Filipina, dve osobe poginule

Super tajfun Fung-vong „udario“ je danas istočnu obalu Filipina gde su dve osobe stradale a više od milion stanovnika je evakuisano.

Tajfun je stigao do kopna u provinciji Aurora na glavnom ostrvu Luzo, saopštila je meteorološka služba, samo nekoliko dana nakon što je tajfun Kalmaegi opustošio zemlju. Očekuje se da će jaki vetrovi i obilne kiše pogoditi veći deo arhipelaga, gde je prošle nedelje najmanje 224 osobe poginulo posle naleta tajfuna Kalmaegi. Tajfun Fung-vong stigao je iz istočnog dela arhipelaga sa vetrovima od prosečno 185 kilometara na sat, koji ponekad dostižu brzine i do 230