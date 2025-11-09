Evakuisano više od milion ljudi: Izdat najviši stepen upozorenja; Ima mrtvih; Otkazani letovi FOTO/VIDEO

Na Filipinima je evakuisano više od milion ljudi, u očekivanju super tajfuna Fung-vong koji prema prognozi donosi jake kiše, razorne vetrove i olujne udare. Poginule su najmanje dve osobe.

Kancelarija civilne odbrane je izvestila da se jedna osoba udavila u Katanduanu, dok su vatrogasci pronašli telo žene ispod ruševina srušene kuće u gradu Katbalogan, prenosi Rojters. Ministar odbrane Gilberto Teodoro pozvao je stanovnike koji žive u područjima koja su na putu tajfuna da poštuju naređenja za evakuaciju, uz upozorenje da je odbijanje poštovanja naređenja opasno i nezakonito. "Molimo ljude da se preventivno evakuišu kako ne bismo morali da sprovodimo