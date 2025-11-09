Iščekivanje tajfuna na Filipinima: Evakuisano više od 900.000 ljudi

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Supertajfun Fung-vong stigao je na Filipine, donoseći jake vetrove i obilne padavine.

Stanovnici pogođenih područja upozoreni su na evakuaciju, dok vojska i hitne službe preduzimaju mere zaštite i pomoći. Najmanje dve osobe poginule su na Filipinima u udarima super tajfuna Fung-vong u centralnim i istočnim delovima zemlje, koji su doneli obilne kiše i jake vetrove, saopštili su zvaničnici. Kancelarija civilne odbrane je izvestila da se jedna osoba udavila u Katanduanu, dok su vatrogasci pronašli telo žene ispod ruševina srušene kuće u gradu
