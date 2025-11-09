Dvoje poginulo, vojska na ulicama: Supertajfun "Fung-vong" pogodio Filipine (foto/video)

Večernje novosti pre 11 minuta
Dvoje poginulo, vojska na ulicama: Supertajfun "Fung-vong" pogodio Filipine (foto/video)

KATASTROFALNI tajfun "Fung-vong" zahvatio je centralne i istočne delove Filipina, ostavljajući za sobom dvoje mrtvih i ogromnu materijalnu štetu.

Foto: Printscreen Više od milion stanovnika bilo je primorano da napusti svoje domove. Prema izveštajima agencije Rojters, jedna osoba se udavila na ostrvu Katanduanes, dok su vatrogasci u Katbalogan Sitiju pronašli telo druge žrtve u ruševinama kuće koju je uragan potpuno sravnio sa zemljom. Super tajfun, koji se kreće ka severozapadnom delu zemlje, pogodio je širi prostor Bikol regiona, gde su brojne oblasti ostale bez struje. Vlasti su zatvorile nekoliko
