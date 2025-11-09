Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je od 13 do 17 časova dežurnim sredstvima PVO uništeno 10 ukrajinskih

MOSKVA - Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je od 13 do 17 časova dežurnim sredstvima PVO uništeno 10 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa. Kako je navelo Ministarstvo, sedam bespilotnih letelica oboreno je nad teritorijom Voronješke oblasti, a tri iznad teritorije Belgorodske oblasti, prenosi Interfaks. Vojnici su ranije saopštili da su od 8 do 13 časova uništene četiri ukrajinske letelice. Dva drona su oborena iznad teritorije Brjanske