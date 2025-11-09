Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova

Politika pre 1 sat
Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je od 13 do 17 časova dežurnim sredstvima PVO uništeno 10 ukrajinskih

MOSKVA - Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da je od 13 do 17 časova dežurnim sredstvima PVO uništeno 10 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa. Kako je navelo Ministarstvo, sedam bespilotnih letelica oboreno je nad teritorijom Voronješke oblasti, a tri iznad teritorije Belgorodske oblasti, prenosi Interfaks. Vojnici su ranije saopštili da su od 8 do 13 časova uništene četiri ukrajinske letelice. Dva drona su oborena iznad teritorije Brjanske
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

NIN pre 16 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

uživo RAT U UKRAJINI Ruska PVO uništila 10 ukrajinskih dronova iznad Voronješke i Bolgorodske oblasti

Euronews pre 31 minuta
Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Zelenski uveo sankcije bivšem predsedniku Ustavnog suda Ukrajine i ruskim zvaničnicima

Euronews pre 32 minuta
Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

Lavrov: Armija i flota nisu sve što Moskva ima; Zelenski uveo nove sankcije visokim ruskim zvaničnicima

RTS pre 31 minuta
Zelenski ponovo udara: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

Zelenski ponovo udara: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

Večernje novosti pre 12 minuta
Lavrov: Saveznici Rusije su armija, flota i vazdušno-kosmičke snage

Lavrov: Saveznici Rusije su armija, flota i vazdušno-kosmičke snage

Politika pre 52 minuta
Elektrane potpuno stale: Ruska vojska žestoko napala brojna energetska postrojenja širom Ukrajine

Elektrane potpuno stale: Ruska vojska žestoko napala brojna energetska postrojenja širom Ukrajine

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusija

Svet, najnovije vesti »

Ministarstvo saobraćaja SAD: Vazdušni saobraćaj može prestati zbog budžetske krize

Ministarstvo saobraćaja SAD: Vazdušni saobraćaj može prestati zbog budžetske krize

Danas pre 6 minuta
Pupovac ostaje na čelu SDSS-a i naredne četiri godine

Pupovac ostaje na čelu SDSS-a i naredne četiri godine

NIN pre 32 minuta
Super tajfun Fung-vong stigao do Filipina, dve osobe poginule

Super tajfun Fung-vong stigao do Filipina, dve osobe poginule

Nedeljnik pre 27 minuta
Milorad Pupovac ponovo izabran za predsednika Glavnog odbora SDSS-a

Milorad Pupovac ponovo izabran za predsednika Glavnog odbora SDSS-a

Danas pre 32 minuta
Prostitucija kao zicer i ucene - mafijaška lekcija o pranju novca

Prostitucija kao zicer i ucene - mafijaška lekcija o pranju novca

N1 Info pre 27 minuta