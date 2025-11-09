Finiš pripao gostima: Novi Pazar – Jagodina 62:70

RTV Novi Pazar pre 26 minuta
Finiš pripao gostima: Novi Pazar – Jagodina 62:70

Košarkaši Novog Pazara izgubili su večeras od gostujuće Jagodine sa 62:70 (14:24, 21:18, 17:10, 10:18), u utakmici osmog kola Druge lige Srbije.

Doskorašnji trećeligaš bolje se snašao u završnici meča, koji je dan ranije prekinut u trećem minutu zbog kvara na semaforu za merenje napada. Jagodince je predvodio Aleksa Marković sa 16 poena i 18 skokova, a poen više ubacio je Edin Vesković, koji je uhvatio šest lopti. Aleksandar Tešić postigao je 11 poena za pobednički tim, dok je Miloš Petković na devet poena dodao 12 skokova i sedam asistencija. Asmir Numanović i Altin Islamović upisali su po 14 poena za
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Petrovićeva mreža puna, Milenković konačno slavio (video)

Petrovićeva mreža puna, Milenković konačno slavio (video)

Sportski žurnal pre 30 minuta
Vratio se Aleksa, Dubai ostao stopostotan

Vratio se Aleksa, Dubai ostao stopostotan

Sportski žurnal pre 30 minuta
Siti pregazio Liverpul i obesmislio derbi

Siti pregazio Liverpul i obesmislio derbi

Nova pre 1 sat
Petrović četiri puta savladan na "Vila parku", Forest konačno slavio

Petrović četiri puta savladan na "Vila parku", Forest konačno slavio

RTS pre 1 sat
(VIDEO) Golemac: Odbrana i navijači aduti protiv Zvezde!

(VIDEO) Golemac: Odbrana i navijači aduti protiv Zvezde!

Sport klub pre 1 sat
"Hvala trenerima i medicinskom timu što su mi pomogli da se ranije vratim!" Aleksa Avramović nakon povratka na košarkaški teren…

"Hvala trenerima i medicinskom timu što su mi pomogli da se ranije vratim!" Aleksa Avramović nakon povratka na košarkaški teren

Večernje novosti pre 1 sat
Fudbaleri Sasuola pobedili Atalantu u Bergamu

Fudbaleri Sasuola pobedili Atalantu u Bergamu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNovi PazarJagodina

Sport, najnovije vesti »

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 21 minuta
Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Danas pre 1 sat
Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Danas pre 46 minuta
Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Danas pre 2 sata
Partizan pred Paunovićem održao prvo mesto na tabeli

Partizan pred Paunovićem održao prvo mesto na tabeli

RTS pre 1 minut