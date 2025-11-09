Finiš pripao gostima: Novi Pazar – Jagodina 62:70

Košarkaši Novog Pazara izgubili su večeras od gostujuće Jagodine sa 62:70 (14:24, 21:18, 17:10, 10:18), u utakmici osmog kola Druge lige Srbije.

Doskorašnji trećeligaš bolje se snašao u završnici meča, koji je dan ranije prekinut u trećem minutu zbog kvara na semaforu za merenje napada. Jagodince je predvodio Aleksa Marković sa 16 poena i 18 skokova, a poen više ubacio je Edin Vesković, koji je uhvatio šest lopti. Aleksandar Tešić postigao je 11 poena za pobednički tim, dok je Miloš Petković na devet poena dodao 12 skokova i sedam asistencija. Asmir Numanović i Altin Islamović upisali su po 14 poena za