(VIDEO) Nikola Jović pomerio granice u NBA ligi!

Nije samo Nikola Jokić briljirao protekle noči u NBA ligi već i njegov imenjak u dresu Majami Hita.

Srpski reprezentativac je u pobedi svog tima protiv Portlanda 136:131 učestvovao sa 29 poena (10/16 iz igre, 6/8 slobodna bacanja) uz 9 devet skokova i 7 asistencija za 31 minut u igri. Bek Majamija dodao je još 2dve ukradene lopte, blokadu i 6 izgubljenih lopti. „Ovo je bila utakmica u kojoj sam osećao da mogu sve. Trener mi je dao poverenje, a ja sam želeo da mu to vratim na pravi način“, izjavio je Jović posle šestog trijumfa svog tima u devet mečeva u sezoni.