Lokalni izbori na Kosovu: Kurti bez Prištine i Prizrena, Srpska lista 10 od 10

Drugi krug lokalnih izbora na Kosovu doneo je odgovor na najvažnije pitanje ko će voditi glavni grad – Prištinu.

Politički i privredni centar Kosova ostaje u rukama Perparima Rame, iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova (LDK) koji vodi grad od 2021. godine. „Pobedila je saradnja nad konfrontacijom i glavni grad se vraća u ruke onih koji veruju u evropski kurs Kosova“, poručio je Rama. Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, premijera u tehničkom mandatu, osvojilo je u drugom krugu četiri opštine: Južnu Mitrovicu, Gnjilane, Obilić i Kosovo Polje. „Sve druge partije su bile