Protest u Nišu i Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta srpskih studija

Studenti i profesori niškog Univerziteta i građani okupili su se u podne ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji u znak protesta što je Vlade Srbije donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu.

Vlada je to uradila uprkos tome što nastavno-naučno veće, Savet Filozofskog fakulteta, kao i Savet Univerziteta u Nišu nisu dali saglasnost na taj predlog. Protest je organizovan ispred „Radona“ koji je stacionar Instituta „Niška Banja“ jer je za danas u tom hotelu zakazan sastanak dekana Filozofskog fakulteta i predstavnika Ministarstva prosvete. Redovni profesor na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta Irena Ljubomirović je izjavila da su profesori