Protest u Nišu i Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta srpskih studija

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Studenti i profesori niškog Univerziteta i građani okupili su se u podne ispred hotela „Radon“ u Niškoj Banji u znak protesta što je Vlade Srbije donela odluku o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu.

Vlada je to uradila uprkos tome što nastavno-naučno veće, Savet Filozofskog fakulteta, kao i Savet Univerziteta u Nišu nisu dali saglasnost na taj predlog. Protest je organizovan ispred „Radona“ koji je stacionar Instituta „Niška Banja“ jer je za danas u tom hotelu zakazan sastanak dekana Filozofskog fakulteta i predstavnika Ministarstva prosvete. Redovni profesor na Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta Irena Ljubomirović je izjavila da su profesori
N1 Info pre 29 minuta
NIN pre 54 minuta
Danas pre 15 minuta
Radio 021 pre 15 minuta
Beta pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Niške vesti pre 1 sat
