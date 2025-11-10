Aleksandar Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

Pravda pre 18 minuta  |  N1
Aleksandar Vučić: Razgovarao sam jutros telefonom sa Hrkom i Mrdićem, zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jutros telefonom razgovarao sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem, koji štrajkuju glađu, ona pored Ćacilenda već deveti dan, a on 11. dan ispred Skupštine Srbije.

"Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će doneti odluku o prekidu štrajka", napisao je Vučić na Instagramu. Dodao je da razume sve one koji i jednom i drugom pružaju podršku, "ali, na kraju, cenu plaćaju njih dvoje... molim ih da sebe sačuvaju". "Niko od nas ne može da bude miran, sve dok je njihovo zdravlje ugroženo", naveo je
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeŠtrajk glađuPredsednik Srbije

