„Nemam izbora, mrtav sam čovek“: Milomir Jaćimović započeo štrajk glađu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović započeo je štrajk glađu ispred Banovine u Novom Sadu. Ispred zgrade okupljaju se i građani, a u njoj se nalazi i policija. Jaćimović ima dva zahteva, koji su, kako kaže,“ jednostavni“: da mu vrate autobuse i da se ponište kazne koje su mu „bespravno“ pisane. Slom sistema: Tri štrajka glađu u Srbiji „Nismo više samo ja i moj sin u pitanju, već i moji vozači i njihove porodice, Mi nemamo više vozila, sa čime sada da radimo? Državi