Padavine ne prestaju: Na jugu do 20 litara kiše, na snazi žuti meteo-alarm

Vreme pre 40 minuta
Veći deo zemlje danas će biti pod oblacima, uz povremenu kišu i žuti meteo-alarm na jugu. Suvo će se zadržati samo u severnoj Vojvodini

U Srbiji će danas biti oblačno i mestimično sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Ponegde su moguće obilnije padavine. Na jugu zemlje na snazi je žuti meteo-alarm. Tamo se očekuje oko 20 litara kiše po metru kvadratnom. Prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima Srbije. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od četiri do 15
