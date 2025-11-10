Jesenje vreme širom Srbije

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom biće danas u Srbiji, osim na severu Bačke, gde će se zadržati suvo vreme, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće od 9 stepeni na zapadu i severu do 15 stepeni u južnim oblastima. Prestanak padavina očekuje se popodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnim predelima zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja. U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Dnevna