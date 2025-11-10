Jesenje vreme širom Srbije

Vesti online pre 3 sata  |  Fonet (A. S.)
Jesenje vreme širom Srbije

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom biće danas u Srbiji, osim na severu Bačke, gde će se zadržati suvo vreme, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće od 9 stepeni na zapadu i severu do 15 stepeni u južnim oblastima. Prestanak padavina očekuje se popodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnim predelima zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja. U Beogradu će takođe biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče se očekuje prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Dnevna
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ovo niste očekivali! Pravi prolećni dani stižu u Srbiju: Otkrivamo tačno kada, temperatura će šokirati sve

Ovo niste očekivali! Pravi prolećni dani stižu u Srbiju: Otkrivamo tačno kada, temperatura će šokirati sve

Telegraf pre 24 minuta
U Novom Sadu u utorak promenljivo oblačno i suvo, do subote bez kiše

U Novom Sadu u utorak promenljivo oblačno i suvo, do subote bez kiše

Radio 021 pre 54 minuta
Srbija: Sutra malo oblačno, jutarnji mraz i magla se očekuju sredinom nedelje

Srbija: Sutra malo oblačno, jutarnji mraz i magla se očekuju sredinom nedelje

Serbian News Media pre 38 minuta
Početak nedelje leden, a evo kada će biti neverovatnih 19 stepeni Oglasio se RHMZ, ovo uopšte ne liči na novembar

Početak nedelje leden, a evo kada će biti neverovatnih 19 stepeni Oglasio se RHMZ, ovo uopšte ne liči na novembar

Alo pre 1 sat
Na jugu Srbije do 20 litara kiše

Na jugu Srbije do 20 litara kiše

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu, do 15 na jugu

Danas oblačno, hladno i kišovito, maksimalno devet stepeni na severu, do 15 na jugu

N1 Info pre 4 sati
Vremenska prognoza: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

Vremenska prognoza: Mestimično oblačno sa kišom i slabim vetrom

OK radio pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBačkaRHMZsrbijavestivremekisadruštvoPadavine

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Dijana Hrka tvrdi da je jutros bačen topovski udar, građani ispred Banovine pružaju podršku Jaćimoviću

(BLOG) Dijana Hrka tvrdi da je jutros bačen topovski udar, građani ispred Banovine pružaju podršku Jaćimoviću

N1 Info pre 24 minuta
Mentalno zdravlje mladih strukturno zanemareno

Mentalno zdravlje mladih strukturno zanemareno

Mašina pre 14 minuta
Dijana i Milovan, saborci u tuzi: Nema pravde za decu „običnih ljudi“

Dijana i Milovan, saborci u tuzi: Nema pravde za decu „običnih ljudi“

Danas pre 24 minuta
Protest u Nišu i Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta srpskih studija

Protest u Nišu i Niškoj Banji zbog osnivanja Fakulteta srpskih studija

Jugmedia pre 4 minuta
Poslanik Uglješa Mrdić koji štrajkuje glađu prevezen u Urgentni centar

Poslanik Uglješa Mrdić koji štrajkuje glađu prevezen u Urgentni centar

RTV pre 9 minuta