Otopljenje od ovog datuma, a onda preokret! Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Pretežno sunčano uz slab jugoistočni vetar, osim na severu Vojvodine, gde će se do kraja dana zadržati oblačno vreme, javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ)

Najviša temperatura od 12 do 17 °C, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 6 do 10 °C. Tokom večeri i noći u nižim predelima: u Vojvodini, na području Beograda, po kotlinama i dolinama reka formiranje magle ili niske oblačnosti. Printscreen/ RHMZ Sutra ujutru hladno, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili