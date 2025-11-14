Povodom svetskog dana dijabetesa 2025. Godine Dijabetes – epidemija modernog doba i izazov savremenog načina života

Svake godine širom sveta 14. novembra obeležava se Svetski dan dijabetesa. Globalna epidemija dijabetesa jedan je od najvećih javnozdravstvenih izazova 21. veka. Procenjuje se da 589 miliona ljudi širom sveta živi sa ovom bolešću, a Međunarodna federacija za dijabetes (IDF) procenjuje da će do 2050. godine taj broj porasti na 853 miliona, odnosno 13% svetske populacije

Slična situacija je i u Srbiji, gde se procenjuje da s dijabetesom živi oko 700.000 osoba, što čini oko 12% odraslog stanovništva. Činjenica koja dodatno zabrinjava jeste da značajan broj ljudi ne zna da ima dijabetes - hiljade građana svakodnevno živi sa dijabetesom, a da nisu svesni rizika i mogućih komplikacija. Dijabetes je hronično nezarazno metaboličko oboljenje koje nastaje kada pankreas ne proizvodi dovoljno insulina ili ne može efikasno da koristi insulin