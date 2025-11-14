"Da bar jedni Albanci odu na Mundijal": Izjava koja je razbesnela Srbiju, poslao poruku tzv. Kosovu

Reprezentacija Albanije obezbedila je plasman na Mundijal 2026, nakon što je na gostovanju Andori minimalnom prednošću pobedila (1:0).

Slavlje Albanije moglo bi da počne, pošto je Srbija novim porazom od Engleske (2:0) ostala na trećem mestu, pa je situacija gotovo jasna. Sada kad "mirno spavaju" Albanci snevaju jedan drugi san. Posle pobede nad Andorom fudbaler Al-Šarjaha Rej Manaj, jedan od najboljih u svom nacionalnom timu, rekao je da bi ga posle plasmana Albanije sledeće zadovoljio plasman tzv. Kosova. Uz to, naglasio je i da ne želi meč protiv "bratske zemlje". "Stigli smo do pleј-ofa,