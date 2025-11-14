Dijana Hrka: Ne prekidam štrajk glađu

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (P. V.)
Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, izjavila je danas da je posle 13 dana štrajka glađu iscrpljena i malaksala, ali da nema nameru da odustane, jer se zavetovala sinu da će uraditi sve da dođe do pravde.

– Vlast ne reaguje na moj štrajk i ja mogu i da umrem, a institucije neće početi da rade svoj posao – rekla je Dijana Hrka u obraćanju medijima. Istakla je da joj je mesto tu gde se sada nalazi da bi isterala pravdu i pozvala je narod da se udruži, kako bi se izvršio pritisak na institucije da počnu da rade. – Danas je u pitanju moj život, a sutra može biti vaš, oni neće reagovati ni na koga, jer su im bitne samo njihove stolice – kazala je Dijana Hrka i podsetila
Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađukorupcijasrbijaDijana Hrka

