Tramp najavio tužbu protiv BBC-ja uprkos izvinjenju: Tražiću im najmanje milijardu dolara

Blic pre 1 sat
Tramp najavio tužbu protiv BBC-ja uprkos izvinjenju: Tražiću im najmanje milijardu dolara
BBC se izvinio za grešku u emitovanju ali osporava osnovu za tužbu Montirani segment prikazivao Trampa kako poziva šetače da krenu prema Kapitolu Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potvrdio je da će tužiti britanski javni servis BBC za iznos između milijardu i pet milijardi dolara zbog načina na koji je montiran njegov govor u emisiji "Panorama". - Tužićemo ih. Tužićemo ih za iznos između milijardu i pet milijardi dolara, verovatno sledeće
