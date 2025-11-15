Tramp najavio pokretanje pravnog postupka protiv BBC-ja

BBC News pre 6 sati | Helen Salivan - BBC Njuz

EPA

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će pokrenuti pravni postupak protiv BBC-ja zbog načina na koji je njegov govor montiran u emisiji „Panorama", nakon što se korporacija izvinila, ali je odbila da mu nadoknadi štetu.

„Tužićemo ih za iznos između milijardu [oko 860 miliona evra] i pet milijardi dolara, verovatno negde sledeće nedelje“, rekao je u petak uveče.

U četvrtak je BBC saopštio da je montaža govora od 6. januara 2021. nenamerno stvorila „pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju“ i da se govor neće ponovo emitovati.

Korporacija se izvinila predsedniku, ali je rekla da neće isplatiti finansijsku nadoknadu.

BBC je objavio tu izjavu nakon što su Trampovi advokati zapretili da će tužiti korporaciju za milijardu dolara odštete ukoliko ne objavi povlačenje emisije, izvinjenje i isplati mu nadoknadu.

„Mislim da moram to da uradim“, rekao je novinarima o planu da pokrene pravni postupak.

„Varali su. Promenili su reči koje su izlazile iz mojih usta.“

Tramp nije pokrenuo pitanje sa Kirom Starmerom, ali je, kaže, britanski premijer zatražio da razgovara sa njim.

Američki predsednik je rekao da će pozvati Starmera tokom vikenda.

Pretraga javnih baza podataka sudskih zapisa potvrdila je da nije podneta nijedna tužba na saveznom ili državnom sudu na Floridi do petka uveče.

U posebnom intervjuu u subotu snimljenom pre njegovih komentara, Tramp je rekao da ima „obavezu“ da tuži BBC, dodajući: „Ako to ne uradite, ne sprečavate da se to ponovi sa drugim ljudima.“

Nazvao je izmenu u emisji „nečuvenom“ i „gorom od one stvari sa Kamalom“, referišući na spor koji je imao sa američkom novinskom kućom CBS oko intervjua u programu „60 minuta" sa demokratskom protivkandidatkinjom na izborima 2024. godine, Kamalom Haris.

U julu ove godine, američka medijska kompanija Paramount Global pristala je da plati 16 miliona dolara (13,7 miliona evra) kako bi rešila pravni spor oko tog intervjua.

Objašnjenje javnog servisa o 'Panorami'

Kontroverza proističe iz načina na koji je „Panorama" montirala Trampov govor od 6. januara 2021. za dokumentarac koji je emitovan u oktobru 2024.

Tokom obraćanja,američki predsednik je rekao pristalicama: „Prošetaćemo do Kapitola i navijaćemo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke.“

Više od 50 minuta kasnije u govoru, rekao je: „I borimo se. Borimo se pakleno.“

U emisiji „Panorama", snimak ga prikazuje kako kaže: „Prošetaćemo do Kapitola... i biću tamo sa vama. I borimo se. Borimo se pakleno.“

Kontroverza oko načina montaže Trampovog govora dovela je do ostavki generalnog direktora BBBC-ja Tima Dejvija i šefice vesti Debore Tarns.

U odeljku „Ispravke i pojašnjenja“, objavljenom u četvrtak uveče, BBC je saopštio da je emisija „Panorama" revidirana nakon kritika o načinu montaže Trampovog govora.

„Prihvatamo da je naša montaža nenamerno stvorila utisak da prikazujemo jedan kontinuirani deo govora, a ne odlomke iz različitih tačaka u govoru, i da je to dalo pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju“, navodi se u saopštenju.

Advokati BBC-ja su pisali Trampovom pravnom timu, rekao je portparol te kuće ove nedelje.

„Predsednik BBC-ja Samir Šah je zasebno poslao lično pismo Beloj kući, jasno stavivši do znanja predsedniku Trampu da se on i korporacija izvinjavaju zbog montaže predsednikovog govora od 6. januara 2021. godine, koja je bila prikazana u programu“, rekli su.

„Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je video snimak montiran, ne slažemo da postoji osnova za tužbu za klevetu“, dodali su.

U pismu Trampovom pravnom timu, BBC je izneo pet glavnih argumenata zašto nije smatrao da ima slučaj na koji treba da odgovori.

Prvo je rekao da BBC nije imao prava i da nije distribuirao epizodu „Panorame" na svojim američkim kanalima.

Kada je dokumentarac bio dostupan na BBC iPlayer -u, bio je ograničen na gledaoce u Velikoj Britaniji.

Drugo, navodi se da dokumentarac nije naneo štetu Trampu, jer je ubrzo nakon toga ponovo izabran za predsednika SAD.

Treće, navodi se da snimak nije bio osmišljen da obmane, već samo da skrati dugačak govor i da montaža nije urađena zlonamerno.

Četvrto, navodi se da snimak nikada nije trebalo posmatrati izolovano. Umesto toga, bio je 12 sekundi u okviru jednosatnog programa, koji je takođe sadržao mnogo glasova podrške Trampu.

Konačno, mišljenje o pitanju od javnog značaja i politički govor su strogo zaštićeni zakonima o kleveti u SAD.

Izvinjenje BBC-ja usledilo je nekoliko sati nakon što je drugi slično montirani snimak, emitovan u emisiji „ Newsnight" 2022. godine, koji je objavio Dejli telegraf.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.15.2025)