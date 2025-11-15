U eksploziji u policijskoj stanici u Kašmiru poginulo najmanje devet, ranjeno 32

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
U eksploziji u policijskoj stanici u Kašmiru poginulo najmanje devet, ranjeno 32

Najmanje devet ljudi je poginulo, a 32 ranjeno u eksploziji u policijskoj stanici u delu Kašmira pod kontrolom Indije.

Eksplozija se dogodila nesrećnim slučajem, saopštila je danas lokalna policija. Eksplozija se dogodila u gradu Sringar, kada je kasno sinoć tim forenzičkih stručnjaka i policajaca ispitivao eksploziv, saopštio je generalni direktor policije. On je naveo da je u pitanju nesreća i isključio mogućnost napada. Većina poginulih su bili policajci i forenzički službenici, a neki od povređenih su u kritičnom stanju. U eksploziji se policijska stanica zapalila, kao i više
