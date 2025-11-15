Sledi naglo zahlađenje, u najavi i sneg

Ozon press pre 1 sat
Sledi naglo zahlađenje, u najavi i sneg

Danas sredinom dana i popodne pretežno sunčano u većini predela i znatno toplije od proseka.

Popodne sa zapada dolazi slabo izražena oblačnost. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Maksimalna temperatura od 15°C do 20°C. Uveče suvo i magla ponegde. Temperatura u 22h od 4°C do 11°C. U nedelju ujutru ređa pojava magle. Tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka na severoistoku Srbije. Biće znatno toplije od proseka. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od 1°C
