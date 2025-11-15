Vremenska prognoza za nedelju, 16. novembar: Jutro hladno, a tokom dana sunčano, do 23 stepena

Sutra, u nedelju, vreme u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab južni vetar, na jugu Vojvodine povremeno umeren. Najniža temperatura od minus dva do osam stepeni, a najviša od 12na istoku, do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od četiri do osam, a najviša oko 22.