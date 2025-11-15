Vremenska prognoza za nedelju, 16. novembar: Jutro hladno, a tokom dana sunčano, do 23 stepena

Radio sto plus pre 3 sata
Vremenska prognoza za nedelju, 16. novembar: Jutro hladno, a tokom dana sunčano, do 23 stepena

Sutra, u nedelju, vreme u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab južni vetar, na jugu Vojvodine povremeno umeren. Najniža temperatura od minus dva do osam stepeni, a najviša od 12na istoku, do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od četiri do osam, a najviša oko 22.
Kada će padati sneg u nižim predelima: Čubrilo otkrio tačan datum pogoršanja vremena

Mondo pre 10 minuta
Pašće 30 cm snega Od ovog datuma stiže prava zima, a uskoro bi moglo da zaveje svuda

Alo pre 25 minuta
Vremenska prognoza: Danas i sutra do 23 stepena, sledeće nedelje hladnije sa kišom na jugu

Jugmedia pre 2 sata
Vremenska prognoza: Sutra do 23 stepena, sledeće nedelje hladnije sa kišom

Beta pre 3 sata
Vremenska prognoza: Sutra do 23 stepena, sledeće nedelje hladnije sa kišom

Radio sto plus pre 3 sata
Kada nas očekuje zahlađenje sa kišom i snegom?

Zoom UE pre 4 sati
Prvo će grunuti nevreme, a onda stiže sneg Nakon 23 stepena drastična promena vremena, Srbijo - spremi se!

Alo pre 3 sata
VojvodinaVremenska prognoza

Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor - pravda za Srbiju

Beta pre 6 minuta
RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

Beta pre 21 minuta
Stručnjaci o novom razvoju situacije sa NIS-om? Ovo su mogući scenariji zbog sankcija

Kurir pre 25 minuta
"Treba da budu svesni da deca koja su sada drugi razred, i sledeće godine mogu da budu drugi razred": Dejan Vuk Stanković o…

Blic pre 26 minuta
"Njihove razmirice ne moramo da plaćamo mi": Vuk Stanković za Blic TV o NIS-u: Nije iznenađenje što traže izlazak Rusa

Blic pre 11 minuta