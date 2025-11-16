Fiskalni savet o budžetu: Nejasno poskupljenje velikih projekata i smanjenje troškova za rezerve nafte i gasa

Predsednik Fiskalnog saveta, Blagoje Paunović rekao je da će fiskalni deficit Srbije prema predloženom budžetu za 2026. godinu iznositi 337 milijardi dinara ili 2,9 milijardi evra.

On je, na javnom slušanju predloženog budžeta na Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, rekao da je predloženi budžet u najvećoj meri zadržao kontinuitet sa fiskalnom politikom u 2025. godini. Najveći nedostatak predloženog budžeta je, prema njegovim rečima, netransparentnost nekih rashoda i nedostatak objašnjenja zašto poskupljuju veliki infrastukturni projekti. -Ukupni javni prihodi, planirani su na nivou 2.450 milijardi