Mali: Budžet za 2026. za poboljšanje standarda građana i razvoj zemlje; skupštinski odbor prihvatio predlog Vlade

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je na javnom slušanju u Narodnoj skupštini da je predloženi budžet za sledeću godinu namenjen poboljšanju životnog standarda građana i razvoju, odnosno kapitalnim investicijama. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je predlog budžeta za 2026. godinu.

Ministar Mali je na javnom slušanju koje je u Skupštini organizovao Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, rekao da su u budžetu predložena sredstva za povećanje penzija od decembra ove godine za 12,2 odsto, plata u javnom sektoru za 5,1 odsto, minimalne zarade za 10,1 odsto. "Penzije se već tri godine povećavaju dvocifreno, a koliko se stanje sa novcem za penzije popravilo govori podatak da je 2012. godine 48,2 odsto para za