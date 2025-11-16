"Deficit u budžetu za 2026. iznosiće 2,9 milijardi evra - nejasna poskupljenja velikih projekata"

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
"Deficit u budžetu za 2026. iznosiće 2,9 milijardi evra - nejasna poskupljenja velikih projekata"

Predsednik Fiskalnog saveta, Blagoje Paunović rekao je da će fiskalni deficit Srbije prema predloženom budžetu za 2026. godinu iznositi 337 milijardi dinara ili 2,9 milijardi evra.

On je, na javnom slušanju predloženog budžeta na Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, rekao da je predloženi budžet u najvećoj meri zadržao kontinuitet sa fiskalnom politikom u 2025. godini. Najveći nedostatak predloženog budžeta je, prema njegovim rečima, netransparentnost nekih rashoda i nedostatak objašnjenja zašto poskupljuju veliki infrastukturni projekti. "Ukupni javni prihodi, planirani su na nivou 2.450 milijardi
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Fiskalni savet o budžetu: Nejasno poskupljenje velikih projekata i smanjenje troškova za rezerve nafte i gasa

Fiskalni savet o budžetu: Nejasno poskupljenje velikih projekata i smanjenje troškova za rezerve nafte i gasa

Radio 021 pre 1 sat
Odbor Skupštine Srbije usvojio Predlog zakona o budžetu

Odbor Skupštine Srbije usvojio Predlog zakona o budžetu

NIN pre 2 sata
Mali: Budžet za 2026. za poboljšanje standarda građana i razvoj zemlje

Mali: Budžet za 2026. za poboljšanje standarda građana i razvoj zemlje

RTS pre 2 sata
Odbor za finansije podržao predlog budžeta za 2026. godinu

Odbor za finansije podržao predlog budžeta za 2026. godinu

Politika pre 2 sata
Predsednik Fiskalnog saveta: Predloženi budžet za 2026. fiskalno i makroekonomski održiv

Predsednik Fiskalnog saveta: Predloženi budžet za 2026. fiskalno i makroekonomski održiv

Politika pre 2 sata
Odbor za finansije podržao predlog budžeta za 2026; Mali: Poboljšanje standarda građana

Odbor za finansije podržao predlog budžeta za 2026; Mali: Poboljšanje standarda građana

RTV pre 3 sata
„Imamo rezerve hrane, a odakle su one? Rezerve gasa, odakle su one?“: Funkcioner SNS pita „kritičare“ budžeta

„Imamo rezerve hrane, a odakle su one? Rezerve gasa, odakle su one?“: Funkcioner SNS pita „kritičare“ budžeta

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetDeficitFiskalni savet

Politika, najnovije vesti »

Studenti u blokadi otvorili konkurs za vizuelni identitet buduće studentske liste

Studenti u blokadi otvorili konkurs za vizuelni identitet buduće studentske liste

Radio 021 pre 25 minuta
Srbija, sankcije i Rusija: Odluka o NIS-u za sedam dana, kaže Vučić

Srbija, sankcije i Rusija: Odluka o NIS-u za sedam dana, kaže Vučić

BBC News pre 15 minuta
Prof. dr Savić: Nacionalizacija NIS-a bi dovela do mnogo većih problema nego što ih imamo sada

Prof. dr Savić: Nacionalizacija NIS-a bi dovela do mnogo većih problema nego što ih imamo sada

RTV pre 19 minuta
Od stava vlasti da "nema panike" do - "sve je izgubljeno": Kako je 10 meseci ćutanja dovelo do toga da moramo "da preplatimo…

Od stava vlasti da "nema panike" do - "sve je izgubljeno": Kako je 10 meseci ćutanja dovelo do toga da moramo "da preplatimo NIS"

N1 Info pre 30 minuta
Vadeful: EU je konkretna perspektiva Zapadnog Balkana, ali zahteva i teške odluke

Vadeful: EU je konkretna perspektiva Zapadnog Balkana, ali zahteva i teške odluke

Radio 021 pre 40 minuta