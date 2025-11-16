Odbor Skupštine Srbije usvojio Predlog zakona o budžetu

Odbor Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je danas odluku kojom predlaže parlamentu da prihvati Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, sa pratećim odlukama u načelu.

Odbor je doneo i odluku kojom parlamentu predlaže da usvoji Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2025. godinu, Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2025. godinu, kao i Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2025. godinu. Članovi Odbora podržali su Odluku o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog