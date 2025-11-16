"Ne znam šta ti nije jasno? Sad me nervira ova situacija": Paunović prekinuo obraćanje, zamolio da ode da vidi majku

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju, a Veljko Paunović upisao je prvu pobedu na klupi seniorske selekcije.

Da li je i poslednja, barem u ovom mandatu, ostaje nam da vidimo jer Paunović i FSS tek treba da se dogovore oko novog ugovora i dugoročne saradnje koja bi mogla da potraje čak i puna dva ciklusa. Za sada, Veljko Paunović nema potpisan ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije, a o tome je između ostalog govorio na konferenciji nakon trijumfa protiv Letonije. Takođe, pričao je kako se svakom poslu u životu posveti dugoročno, bez obzira na to koliko dugo će se zadržati.