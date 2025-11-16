"Ne znam šta ti nije jasno? Sad me nervira ova situacija": Paunović prekinuo obraćanje, zamolio da ode da vidi majku

Mondo pre 18 minuta  |  Dušan Ninković
"Ne znam šta ti nije jasno? Sad me nervira ova situacija": Paunović prekinuo obraćanje, zamolio da ode da vidi majku

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju, a Veljko Paunović upisao je prvu pobedu na klupi seniorske selekcije.

Da li je i poslednja, barem u ovom mandatu, ostaje nam da vidimo jer Paunović i FSS tek treba da se dogovore oko novog ugovora i dugoročne saradnje koja bi mogla da potraje čak i puna dva ciklusa. Za sada, Veljko Paunović nema potpisan ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije, a o tome je između ostalog govorio na konferenciji nakon trijumfa protiv Letonije. Takođe, pričao je kako se svakom poslu u životu posveti dugoročno, bez obzira na to koliko dugo će se zadržati.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Paunović o ostanku: Selektor Srbije odgovorio na najvažnije pitanje!

Paunović o ostanku: Selektor Srbije odgovorio na najvažnije pitanje!

Hot sport pre 19 minuta
Kakav otac, takav sin! Aleksandar i Dejan Stanković na isti način postigli debitantske golove za nacionalni tim

Kakav otac, takav sin! Aleksandar i Dejan Stanković na isti način postigli debitantske golove za nacionalni tim

Kurir pre 34 minuta
Da li Paunović ostaje selektor Srbije: "Mislim da sada ne mogu da kažem ništa, meni treba vremena..."

Da li Paunović ostaje selektor Srbije: "Mislim da sada ne mogu da kažem ništa, meni treba vremena..."

Dnevnik pre 14 minuta
Navijači na aerodromu poludeli kad su videli odlučujući gol za nastavak sna o Mundijalu: Pogledajte kako su reagovali kada je…

Navijači na aerodromu poludeli kad su videli odlučujući gol za nastavak sna o Mundijalu: Pogledajte kako su reagovali kada je njihova reprezentacija povela u poslednjim trenucima VIDEO

Nova pre 4 minuta
Hari Kejn utišao tiranu: Engleska u velikom stilu završila kvalifikacije za Mundijal

Hari Kejn utišao tiranu: Engleska u velikom stilu završila kvalifikacije za Mundijal

Kurir pre 4 minuta
Stanković: Sanjao sam o ovome kao dete

Stanković: Sanjao sam o ovome kao dete

Sportski žurnal pre 23 minuta
Paunović: Niko se nije okrenuo protiv nas ni kada smo gubili

Paunović: Niko se nije okrenuo protiv nas ni kada smo gubili

Sportski žurnal pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFudbalski savezFSSFudbalski savez Srbije

Sport, najnovije vesti »

Janik Siner trijumfovao na završnom Mastersu u Torinu

Janik Siner trijumfovao na završnom Mastersu u Torinu

Danas pre 29 minuta
Veljko Paunović: „Napravio sam malu grešku u prvom delu utakmice…“

Veljko Paunović: „Napravio sam malu grešku u prvom delu utakmice…“

Danas pre 44 minuta
Katai posle gola u Leskovcu pohvalio selektora Paunovića

Katai posle gola u Leskovcu pohvalio selektora Paunovića

Danas pre 54 minuta
Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Danas pre 2 sata
Rezervisti doneli preokret i pobedu Srbiji u Leskovcu

Rezervisti doneli preokret i pobedu Srbiji u Leskovcu

Danas pre 1 sat