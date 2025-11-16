Prijović novi predsednik, Borović potpredsednik Advokatske komore Beograda

Kako je za N1 potvrdilo više beogradskih advokata za novog predsednika Advokatske komore Beograda izbran je advokat Vladimir Prijović, sa 930 glasova, dok je za potpredsednika izabran Borivoje Borović.

Po broju glasova, Prijović je iza sebe ostavio Ivana Vukoja za kojeg je glasalo 728 advokata izašlih na izbore. Treći je Dragoljub Ljubičanović sa osvojenih 457 glasova i poslednji kandidat Nebojša Perović sa 284 glasa. Za potpredsednika komore beogradskih advokata izabran je Borivoje Borović. Ovo su i dalje preliminarni rezulatati koje tek treba da potvrdi verifikaciona komisija. Inače, advokat Vladimir Prijović je član komore advokata Srbije koji je neretko