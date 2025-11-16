Tragedija kod Čačka - u teškoj nesreći poginuo mladić (19) iz Požege: Povređena čitava porodica među kojima i dvoje male dece (FOTO)

RINA pre 47 minuta
Tragedija kod Čačka - u teškoj nesreći poginuo mladić (19) iz Požege: Povređena čitava porodica među kojima i dvoje male dece…
Tragedija kod Čačka - u teškoj nesreći poginuo mladić (19) iz Požege: Povređena čitava porodica među kojima i dvoje male dece (FOTO) Čačak – U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 sati dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginuo je mladić star 19 godina iz Požege, dok su četiri osobe povređene, među kojima je i dvoje dece starosti osam i dve ipo godine i njihovi roditelji. - Scene na licu mesta su
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, četiri povređene

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, četiri povređene

RTV pre 17 minuta
Mladić (19) poginuo na licu mesta, dvoje mališana povređeno: Detalji stravične nesreće u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (foto)…

Mladić (19) poginuo na licu mesta, dvoje mališana povređeno: Detalji stravične nesreće u Ovčarsko-kablarskoj klisuri (foto)

Blic pre 37 minuta
Saobraćajna nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Jedna osoba poginula, četiri povređene

Saobraćajna nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri: Jedna osoba poginula, četiri povređene

Euronews pre 7 minuta
Teška saobraćajna nezgoda kod manastira Vavedenje

Teška saobraćajna nezgoda kod manastira Vavedenje

Ozon press pre 22 minuta
Jedna osoba poginula u udesu na putu između Čačka i Požege

Jedna osoba poginula u udesu na putu između Čačka i Požege

RTS pre 17 minuta
Mladić (19) poginuo, povređeno dvoje dece: Jezivi detalji nesreće kod Čačka

Mladić (19) poginuo, povređeno dvoje dece: Jezivi detalji nesreće kod Čačka

Mondo pre 32 minuta
Poginuo mladić (19), dvoje dece povređeno: Detalji strašne nesreće kod Čačka (foto)

Poginuo mladić (19), dvoje dece povređeno: Detalji strašne nesreće kod Čačka (foto)

Kurir pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, četiri povređene

Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, četiri povređene

RTV pre 17 minuta
Dijana Hrka ušla u 15. a Milomir Jaćimović u 7. dan štrajka glađu

Dijana Hrka ušla u 15. a Milomir Jaćimović u 7. dan štrajka glađu

Nedeljnik pre 52 minuta
Najnoviji trendovi u savremenom dizajnu enterijera

Najnoviji trendovi u savremenom dizajnu enterijera

Stav.life pre 47 minuta
Compass Festival u Kragujevcu: Tri dana preduzetništva, inspiracije i novih prilika

Compass Festival u Kragujevcu: Tri dana preduzetništva, inspiracije i novih prilika

InfoKG pre 47 minuta
Vatrogasci i hitna pomoć spašavaju povređene: Teška nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, saobraćaj u prekidu (foto)

Vatrogasci i hitna pomoć spašavaju povređene: Teška nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, saobraćaj u prekidu (foto)

Blic pre 52 minuta