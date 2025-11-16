Zelenski: Putin nije ispunio sopstvene rokove; Potpisan energetski sporazum Grčke i Ukrajine

Rat u Ukrajini – 1362. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da Rusija nije ispunila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska i Kupjanska, dok ukrajinske snage, tvrdi, i dalje drže linije odbrane. Rusija, u međuvremenu, navodi da je oborila 57 ukrajinskih dronova nad više regiona, uz povređene civile i materijalnu štetu u Volgogradu. Turski šef diplomatije Hakan Fidan ističe da je diplomatski dogovor između Kijeva i Moskve neizbežan i da bi pregovori mogli biti održani upravo u Turskoj.

Potpisan energetski sporazum Grčke i Ukrajine U Grčkoj je potpisana izjava o namerama između "DEPA Commerce" i Naftogasa o isporuci američkog tečnog gasa Ukrajini. Rojters, pozivajući se na izvor u grčkoj Vladi, pojašnjava da su isporuke zakazane za period od decembra 2025. do marta 2026. godine. Izvori iz grčke vlade navode da ključna energetska infrastruktura Grčke obezbeđuje stabilne tokove prirodnog gasa duž Vertikalnog koridora. Sporazum je potpisan u
