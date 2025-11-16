Sukobi na protestima protiv kriminala u Meksiku, 120 povrijeđenih

Više od 100 osoba je povrijeđeno, a 20 uhapšeno tokom masovnog protesta u subotu u glavnom gradu Meksika protiv načina na koji predsjednica rješava problem nasilnog kriminala, saopštili su lokalni vladini zvaničnici.

Demonstrant baca kamen prema Palati vlade savezne države Jalisco tokom sukoba na protestu protiv vlade meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum u Guadalajari, savezna država Jalisco, Meksiko, 15. novembra 2025. Hiljade ljudi marširale su prema glavnom istorijskom trgu Mexico Cityja, Zocalo, na demonstraciji koju su potaknuli mladi povezani s globalnim talasom protesta Generacije Z, kao i pristalice lokalnog "Pokreta Sombrero", koji se pojavio nakon nedavnog ubistva