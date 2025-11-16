Sukobi na protestima protiv kriminala u Meksiku, 120 povrijeđenih

Slobodna Evropa pre 1 sat
Sukobi na protestima protiv kriminala u Meksiku, 120 povrijeđenih

Više od 100 osoba je povrijeđeno, a 20 uhapšeno tokom masovnog protesta u subotu u glavnom gradu Meksika protiv načina na koji predsjednica rješava problem nasilnog kriminala, saopštili su lokalni vladini zvaničnici.

Demonstrant baca kamen prema Palati vlade savezne države Jalisco tokom sukoba na protestu protiv vlade meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum u Guadalajari, savezna država Jalisco, Meksiko, 15. novembra 2025. Hiljade ljudi marširale su prema glavnom istorijskom trgu Mexico Cityja, Zocalo, na demonstraciji koju su potaknuli mladi povezani s globalnim talasom protesta Generacije Z, kao i pristalice lokalnog "Pokreta Sombrero", koji se pojavio nakon nedavnog ubistva
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Protesti generacije Zed na ulicama Meksika, povređeno najmanje 120 ljudi

Protesti generacije Zed na ulicama Meksika, povređeno najmanje 120 ljudi

RTS pre 2 minuta
VIDEO: Veliki protest pripadnika generacije Z u Meksiku, najmanje 120 povređenih - od toga 100 policajaca

VIDEO: Veliki protest pripadnika generacije Z u Meksiku, najmanje 120 povređenih - od toga 100 policajaca

Radio 021 pre 2 sata
Haos na ulicama, napadnut dom predsednice! Generacija Z na nogama, ustali protiv kriminala i korupcije! Izbili sukobi sa…

Haos na ulicama, napadnut dom predsednice! Generacija Z na nogama, ustali protiv kriminala i korupcije! Izbili sukobi sa policijom, letele štangle! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
(Foto, video) mladi ustali protiv kriminala i korupcije: Haos na ulicama Meksika, demonstranti stigli do palate predsednice…

(Foto, video) mladi ustali protiv kriminala i korupcije: Haos na ulicama Meksika, demonstranti stigli do palate predsednice: Policija odgovorila oštro, povređeno 120 ljudi

Blic pre 3 sata
Protesti u Meksiku zbog zabrinutosti za bezbednost i korupciju: Više desetina uhapšenih VIDEO

Protesti u Meksiku zbog zabrinutosti za bezbednost i korupciju: Više desetina uhapšenih VIDEO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Meksiko

Svet, najnovije vesti »

„Tramp je uspeo da šokira posmatrače u tri oblasti, prava iznenađenja tek slede“: Analiza američkog profesora

„Tramp je uspeo da šokira posmatrače u tri oblasti, prava iznenađenja tek slede“: Analiza američkog profesora

Danas pre 32 minuta
Zelenski: Ukrajina radi na nastavku razmene ratnih zatvorenika sa Rusijom

Zelenski: Ukrajina radi na nastavku razmene ratnih zatvorenika sa Rusijom

N1 Info pre 2 minuta
Paklena masa oblaka juri ka gradu: Oluja koja dolazi ne liči ni na šta viđeno, ljudi u panici beže pred sivim čudovištem koje…

Paklena masa oblaka juri ka gradu: Oluja koja dolazi ne liči ni na šta viđeno, ljudi u panici beže pred sivim čudovištem koje se rađa u Argentini (video)

Blic pre 17 minuta
Da li Nemcima ponestaje strpljenja za kancelara Fridriha Merca?

Da li Nemcima ponestaje strpljenja za kancelara Fridriha Merca?

Euronews pre 2 minuta
Komšije se naoružavaju do zuba! Pokreću najveći vojni projekat, na pragu Srbije se gradi impozantna armija

Komšije se naoružavaju do zuba! Pokreću najveći vojni projekat, na pragu Srbije se gradi impozantna armija

Blic pre 17 minuta