Nikolas Maduro danas pred saveznim sudom u SAD

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Index.hr
Doskorašnji venecuelanski predsednik Nikolas Maduro trebalo bi da se danas pojavi pred američkim sudom, nakon što su ga američke snage tokom vikenda zarobile, dok je američki predsednik Donald Tramp ostavio otvorenom mogućnost još jednog napada ukoliko Sjedinjene Američke Države ne postignu dogovor sa privremenom liderkom te zemlje.

Tramp je u nedelju novinarima izjavio da bi mogao da naredi novi napad ako Venecuela ne bude sarađivala sa američkim naporima da se njena naftna industrija otvori i da se zaustavi trgovina drogom. Takođe je zapretio vojnom akcijom u Kolumbiji i Meksiku, uz poruku da kubanski komunistički režim „izgleda kao da je spreman da sam padne“. Trampove izjave usledile su uoči Maduravog planiranog pojavljivanja u ponedeljak pred saveznim sudijom u Njujorku. Maduro je uhapšen
